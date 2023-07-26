РЖД сообщили о росте более чем в два раза экспорта зерна по ж/д сети в I полугодии

Он составил 10,5 млн т

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Экспортные перевозки зерновых по сети РЖД в I полугодии 2023 года выросли более чем в два раза к аналогичному периоду прошлого года и составили 10,5 млн т, сообщили в пресс-службе РЖД.

"На экспорт по железной дороге отправили более 10,5 млн т зерна (рост в 2,1 раза), в том числе через припортовые станции - 6,6 млн т (рост в 2,7 раза); погранпереходы - 3,9 млн т (рост в 1,6 раза)", - говорится в сообщении.

Всего за I полугодие 2023 года по железным дорогам России перевезли 15,1 млн т, что на 43,2% больше показателя 2022 года.

Ранее холдинг сообщал, что объем общей погрузки на сети железных дорог России за I полугодие 2023 года вырос на 0,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 619 млн т.