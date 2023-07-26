26 июля, 13:34

В здании комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ отключили свет за неуплату

Депутат парламента Ярослав Железняк отметил, что в этой ситуации "и смешно, и грустно"

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Здание комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ отключено от электричества за неуплату. Об этом сообщил депутат парламента Ярослав Железняк.

Он уточнил, что в здании также заседает комитет по вопросам налоговой, таможенной и финансовой политики. "У нас в здании комитета пропал свет. Отключили за неуплату", - написал депутат в своем Telegram-канале.

По его словам, здание формально принадлежит отелю "Национальный", расположенному в деловом районе в центре Киева. "И смешно, и грустно", - прокомментировал сложившуюся ситуацию депутат. 

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