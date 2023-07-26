В Свердловской области планируют создать центр по выпуску беспилотных авиаплатформ

Предполагается, что платформы смогут переносить от 10 до 30 кг полезной нагрузки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Компания "Лаборатория будущего" планирует создать в Свердловской области научно-производственный центр по выпуску беспилотных авиационных систем (БАС) среднего и тяжелого класса. Такие планы были озвучены во время посещения производственных площадок компании полпредом президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимиром Якушевым, сообщили в аппарате полпреда.

"На встрече также озвучили планы по реализации инвестиционного проекта - созданию научно-производственного центра по выпуску БАС - платформ среднего и тяжелого класса", - говорится в сообщении.

Предполагается, что платформы смогут переносить от 10 до 30 кг полезной нагрузки на "значительные расстояния", добавили в полпредстве. "Создание беспилотных авиационных систем - перспективное направление для регионов Уральского федерального округа. Технологии найдут применение в разных сферах - безопасность, энергетика, промышленность, наука, повседневная жизнь", - отметил Якушев.

Кроме того, на встрече представители "Лаборатории будущего" продемонстрировали уже действующие платформы "Стрекоза", "Муха", "Шмель" и "Муравей". Директор компании Александр Лемех также рассказал об одной из новых разработок компании - автоматической зарядной станции для беспилотников, которая устанавливается на ЛЭП и позволяет в любое время заряжать их либо подключать необходимое оборудование на длительный срок.

Компания "Лаборатория будущего" создана в 2011 году с целью осуществления исследований и разработок в области робототехники и автоматизации. Расположена в Екатеринбурге. Ее основное направление исследований и разработок - роботизированный комплекс для диагностики высоковольтных воздушных линий электропередачи "Канатоход", говорится на сайте "Сколково", участником которого она является.