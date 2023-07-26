В ФРГ заявили, что экономике страны необходимы реформы для борьбы с плохой конъюнктурой

Недостаточное развитие экономики связано с игнорированием вопросов обеспечения конкурентоспособности Германии на протяжении по меньшей мере десяти лет, отметила министр финансов Кристиан Линднер

БЕРЛИН, 26 июля. /ТАСС/. Германской экономике требуются срочные реформы для преодоления негативной конъюнктуры на фоне пессимистических ожиданий в отношении экономических перспектив страны. Такое мнение выразил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер в интервью агентству DPA.

"Недостаточное развитие экономики - это результат игнорирования вопросов обеспечения конкурентоспособности Германии [со стороны ее правительства] на протяжении по меньшей мере десяти лет", - отметил министр. По его мнению, рост процентных ставок и цен на энергоносители "обнажили драматичность [ситуации в экономике республики], которая до сих пор была скрыта".

Линднер считает, что властям ФРГ необходимо "срочно переломить [негативный] тренд", для этого нужно провести реформы: "устранить все бюрократические препоны для [обеспечения] экономического роста страны", а также использовать бюджетные средства для осуществления инвестиций и обеспечения целевых налоговых льгот. В то же время Линднер подчеркнул, что считает нецелесообразной реализацию "широких программ экономического стимулирования за счет государственного долга", поскольку увеличение госрасходов "на фоне высокого уровня инфляции означает большие риски".

Германский институт экономических исследований Ifo во вторник сообщил о снижении индекса делового климата в ФРГ в июле на 1,3 п.п., до 87,3%, по сравнению с предыдущим месяцем. Это уже третье падение этого показателя подряд. Индекс подсчитывается на основе опроса около 9 тыс. предприятий Германии и считается основным показателем, описывающим конъюнктуру экономики ФРГ. За два предыдущих квартала ВВП ФРГ сократился на 0,5% и 0,3% соответственно, что означает техническую рецессию.

Ранее Международный валютный фонд дал неутешительный прогноз развития крупнейшей экономики ЕС на ближайшие годы. Аналитики фонда считают, что ее ожидает стагнация в 2023 году, в 2024-2026 годы рост ВВП составит лишь 1-2%. В отчете говорится, что компании ФРГ страдают от повышения цен на энергоносители, в будущем негативное влияние на развитие конъюнктуры окажут нехватка высококвалифицированных специалистов и демографическая ситуация, в первую очередь старение населения.