В ФРП Запорожской области поступили заявки девяти промпредприятий на сумму 625 млн рублей

Первые решения регионального ФРП по выделению финансирования для поддержки промышленных предприятий ожидаются до 1 сентября

МЕЛИТОПОЛЬ, 26 июля. /ТАСС/. Девять компаний Запорожской области подали в региональный фонд развития промышленности (ФРП) заявки на общую сумму 625 млн рублей на льготное кредитование проектов по запуску и расширению производства, модернизации оборудования и пополнения оборотных средств. Об этом сообщил ТАСС министр промышленности и энергетики Запорожской области Николай Еланцев.

"Порядка 625 млн рублей - объем заявок, который есть, сейчас работаем с промышленными предприятиями в части сбора всех необходимых документов, которые послужат основанием для предоставления кредитов. Заявки подали девять предприятий", - сказал он.

Еланцев отметил, что в 2023 году по линии Минпромторга на субсидирование промышленных предприятий и предприятий пищевой промышленности в форме займов выделено 500 млн рублей.

"Эти средства уже поступили из федерального в региональный бюджет. По заявкам будет определенный отбор, так как предусмотренная на этот год сумма меньше", - добавил он.

По словам Еланцева, первые решения регионального ФРП по выделению финансирования для поддержки промышленных предприятий ожидаются до 1 сентября.

В июне правительство РФ выделило Минпромторгу 2,9 млрд рублей на докапитализацию ФРП новых российских регионов.