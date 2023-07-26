Смоленскую АЭС оснастят средствами защиты от беспилотников

На эти цели направят более 348 млн рублей

ТАСС, 26 июля. Смоленская атомная электростанция (АЭС) будет оснащена техническими средствами наблюдения за воздушной обстановкой и противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). На эти цели направят более 348 млн рублей, следует из документации, размещенной на портале госзакупок.

"Предмет закупки: выполнение работ по теме "Оснащение Смоленской АЭС техническими средствами наблюдения за воздушной обстановкой и противодействия беспилотным воздушным суднам" в части разработки решений для рабочей документации и сметной документации, поставки оборудования", - говорится в справке-обосновании к закупке.

Согласно документу, Научно-исследовательский и конструкторский институт радиоэлектронной техники планирует заключить договор на оснащение АЭС средствами защиты от БПЛА со Специальным технологическим центром (СТЦ). "СТЦ является единственным разработчиком и изготовителем требуемого оборудования", - указано в обосновании выбора конкретного поставщика.

Первоначальная цена контракта составляет более 348 млн рублей. В документе говорится, что "поставка системы мониторинга и защиты верхней полусферы и приземного пространства интегрированных комплексов технических средств охраны" должна быть произведена к 4 сентября, сдача оборудования в эксплуатацию - к 8 декабря.

9 июля украинские военные предприняли попытку сразу нескольких ракетных ударов по российской территории, в том числе по Ростовской и Калужской областям. Ракеты были сбиты или отклонены, ранее сообщали в Главном штабе Воздушно-космических сил РФ. Пострадавших в результате атаки не было. В тот же день некоторые телеграм-каналы обратили внимание на дальность полета ракет и предположили, что речь идет о снарядах, поставленных странами НАТО. Кроме того, высказывалось предположение, что целью атаки была Смоленская АЭС.

Смоленская атомная электростанция расположена около города Десногорска (Смоленская область). На станции эксплуатируются три энергоблока с реакторами РБМК-1000. Ежегодно станция выдает в среднем 20 млрд кВт-ч электроэнергии, что составляет более 75% от общего количества электроэнергии, вырабатываемой энергопредприятиями региона.