В Иванове запустили первое в России производство тканей с водоотталкивающей мембраной

Предприятие будет выпускать более 600 тыс. погонных метров готовой продукции в год

ТАСС, 26 июля. Компания "Фотопринт-Иваново" запустила первое в России производство тканей с регулирующей теплообмен и водоотталкивающей мембраной. Предприятие будет выпускать более 600 тыс. погонных метров готовой продукции в год, сообщили в пресс-службе Фонда развития промышленности (ФРП).

"Компания "Фотопринт-Иваново" запустила первое в России производство тканей с мембранным слоем собственной разработки. Раньше этот материал компания закупала за рубежом. Ткани с мембраной защищают от ветра и холода, не пропускают влагу внутрь и позволяют излишкам влаги проходить сквозь материал наружу, при этом сохраняя тепло внутри", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, предприятие будет выпускать более 600 тыс. погонных метров тканей ежегодно. Продукция может быть использована при пошиве верхней одежды, одежды для спорта и отдыха, для экстремальных погодных условий, специальной одежды и обуви, а также туристических палаток.

Отмечается, что инвестиции в проект составили около 120 млн рублей, из них 35 млн рублей предоставил ФРП, еще 15 млн рублей - ФРП Ивановской области. С помощью займа ФРП компания закупила новое оборудование для производства мембранного материала. "Созданный … производственный комплекс обеспечит импортозамещение, снизит себестоимость продукции, расширит ассортимент и повысит производительность", - отметил учредитель предприятия Анатолий Кутняков.

Компания "Фотопринт-Иваново", входящая в группу "Меркурий", была основана в 2016 году. Занимается отделкой и производством текстильных тканей.