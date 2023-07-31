ТАСС объясняет
31 июля, 05:00

25 лет назад в России появился Бюджетный кодекс. Что о нем нужно знать

Антон Новодережкин/ ТАСС
Сотрудники Государственной фельдъегерской службы России во время доставки документов проекта закона "О федеральном бюджете"
© Антон Новодережкин/ ТАСС

Каждый год россияне следят за принятием актуального федерального бюджета. Кроме него в стране также разрабатываются региональные и местные бюджеты. Их совокупность и взаимосвязь создают трехуровневую бюджетную систему Российской Федерации. А основной законодательный акт, который ее регулирует, — это Бюджетный кодекс (БК РФ). Он был принят 31 июля 1998 года.

Что такое бюджетная система?

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Это основанная на экономических отношениях и законодательных нормах общность всех бюджетов государства.

Так, федеральный бюджет, по сути, — это закон, в котором правительство планирует будущие доходы и расходы страны на обязательства перед населением.

С одной стороны, бюджет отвечает за то, сколько денег пойдет, например, на здравоохранение, а сколько — на оборону. С другой стороны, это еще и прогноз — какой будет инфляция, сколько в стране соберут налогов, а сколько она заработает на экспорте нефти.

Подробнее о том, сколько стадий федеральный бюджет проходит до того, как вступит в силу, рассказываем в нашем спецпроекте.

Региональный и муниципальный бюджеты принимают соответственно региональные и местные законодательные власти, которые планируют расходы местных же органов управления. Еще нередко можно услышать термин "консолидированный бюджет". Консолидированный бюджет может быть и субъекта, и всей страны — он состоит в принципе из всех бюджетов системы, принимаемых на конкретной территории.

И хотя все три уровня российской системы самостоятельны, они тесно взаимосвязаны.

Как принимался Бюджетный кодекс?

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Формирование бюджетной системы в России закономерно началось с распадом СССР в декабре 1991 года.

Для начала важным шагом стало принятие закона "Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в РСФСР" еще в октябре 1991 года. Этот документ определил основы бюджетного устройства, понятие бюджета, бюджетного процесса и структуру бюджетной системы. 

Затем Конституция РФ, принятая 12 декабря 1993 года, прописала трехуровневое устройство системы и полномочия органов власти при формировании бюджетов.

Но к середине 1990-х годов многие нормы в бюджетном законодательстве устарели и не соответствовали ни реалиям, ни основному закону страны. Какое-то время, как рассказал министр финансов Антон Силуанов журналу "Бюджет", на помощь приходили временные решения — на каждый финансовый год принимались "разовые" законы.

Принятие Бюджетного кодекса в 1998 году означало новый этап в работе всей бюджетной системы. При этом когда власти разрабатывали его концепцию, то рассматривали несколько подходов.

Что это за подходы?

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Первый вариант — просто собрать вместе все действовавшие на тот момент законодательные акты, регулирующие бюджетные правоотношения. 

Второй — принять рамочный документ, который бы определял общие принципы бюджетной системы и того, как дальше будут приниматься уже более конкретные законы. 

И наконец, третий — написать новый законодательный акт, который бы подробно прописывал все то, что устанавливает нынешний Бюджетный кодекс. Именно этот вариант и выбрали. В результате, как отмечают в Минфине, документ отражает не только все стороны бюджетных правоотношений, но и большинство его норм — прямого действия, то есть для них не нужно принимать уточняющие подзаконные акты. 

Наиболее близкая к российской бюджетная система действует, например, в Германии, Канаде и США.

Так зачем нужен Бюджетный кодекс? И когда он заработал?

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Цель создания Бюджетного кодекса — упорядочить бюджетные процедуры и бюджетный процесс в Российской Федерации.

Это систематизированный законодательный документ, который устанавливает:

  • общие принципы бюджетного законодательства;
  • правовые основы работы бюджетной системы;
  • положения субъектов бюджетных отношений;
  • порядок регулирования межбюджетных отношений;
  • ответственность за нарушение бюджетного законодательства.

Но существовавшие на тот момент барьеры и недоработки первоначальной версии кодекса не позволили ему заработать с 1 января 1999 года, как планировалось. В итоге он вступил в силу с 1 января 2000 года — после того, как власти приняли объемный закон о внесении изменений и дополнений в БК РФ.

И все эти годы кодекс оставался неизменным?

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В Бюджетный кодекс ежегодно вносятся поправки. Таким образом бюджетное законодательство непрерывно совершенствуется с учетом меняющихся реалий. 

Чаще всего изменения уточняли нормативы распределения доходов между разными бюджетами системы. На втором месте среди поправок — уточнение процедуры исполнения бюджета, на третьем — законы, которые устанавливали правовую базу для антикризисных мер. 

Также большая интенсивность изменений в БК объясняется тем, что многие стратегически важные вопросы содержатся в ежегодном бюджетном планировании.

Будет ли Бюджетный кодекс еще обновляться?

6

Работа над новой редакцией Бюджетного кодекса идет: Минфин внес ее проект в правительство, а в Госдуме образована рабочая группа, задача которой — предварительное рассмотрение и доработка документа.

Бюджетный кодекс обновляют, чтобы обобщить все принятые за последние годы и готовящиеся изменения в законы, которые как раз и регулируют бюджетные правоотношения.

Ожидается, что новая редакция Бюджетного кодекса позволит:

  • системно описать бюджетный процесс и реализовать отдельные нововведения;
  • обеспечить бóльшую стабильность бюджетного законодательства;
  • актуализировать действующие нормы.

"Мы стремимся достичь большей стабильности Бюджетного кодекса, однако многие новые инструменты, которые внедряются сейчас, в первую очередь в рамках цифровой трансформации, должны найти отражение в Бюджетном кодексе", — объяснил Антон Силуанов. "Так, например, в обозримом будущем в Бюджетный кодекс будет инкорпорирована такая новая форма российской национальной валюты, как цифровой рубль. Это позволит вывести на новый уровень и разнообразить формы расчетов как при взимании и зачислении бюджетных платежей, так и при оплате обязательств государства", — уточнил он.

Кроме того, кодекс ждет и техническое обновление — законопроект предлагает перейти к более простой структуре.

  

© Информационное агентство ТАСС
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