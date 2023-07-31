25 лет назад в России появился Бюджетный кодекс. Что о нем нужно знать

Это основанная на экономических отношениях и законодательных нормах общность всех бюджетов государства.

Так, федеральный бюджет, по сути, — это закон, в котором правительство планирует будущие доходы и расходы страны на обязательства перед населением.

С одной стороны, бюджет отвечает за то, сколько денег пойдет, например, на здравоохранение, а сколько — на оборону. С другой стороны, это еще и прогноз — какой будет инфляция, сколько в стране соберут налогов, а сколько она заработает на экспорте нефти.

Подробнее о том, сколько стадий федеральный бюджет проходит до того, как вступит в силу, рассказываем в нашем спецпроекте.

Региональный и муниципальный бюджеты принимают соответственно региональные и местные законодательные власти, которые планируют расходы местных же органов управления. Еще нередко можно услышать термин "консолидированный бюджет". Консолидированный бюджет может быть и субъекта, и всей страны — он состоит в принципе из всех бюджетов системы, принимаемых на конкретной территории.

И хотя все три уровня российской системы самостоятельны, они тесно взаимосвязаны.