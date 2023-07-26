Шестой киргизский банк отказался работать с системой "Юнистрим"

Речь идет о кредитной организации KICB

БИШКЕК, 26 июля. /ТАСС/. Киргизский банк KICB отказался работать с системой денежных переводов "Юнистрим". Об этом сообщается на сайте банка.

"Настоящим информируем о временной приостановке работы системы денежных переводов "Юнистрим". О возобновлении работы системы сообщим дополнительно. Приносим извинения за причиненные неудобства", - говорится в сообщении. При этом причины отказа не уточняются.

Ранее о прекращении работы с системой "Юнистрим" в Киргизии объявили пять банков, в том числе "Компаньон" и "Банк Азии".

В настоящее время в Киргизии насчитывается более 20 банков, часть из которых и ранее не пользовались системой денежных переводов "Юнистрим".

20 июля американские власти ввели санкции против еще пяти российских кредитных организаций. Так, в список внесены банки "Тинькофф", "Локо-банк", "Петербургский социальный коммерческий банк", "Солидарность" и "Юнистрим". Вашингтон рассчитывает, что это ограничит доступ Москвы к мировой финансовой системе.