"Иркут" сменила название на "Яковлев"

Все корпоративные процедуры по переименованию завершатся в августе 2023 года

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 26 июля. /ТАСС/. Авиастроительная корпорация "Иркут" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) объявила о ребрендинге и сменила название на "Яковлев", сообщает корреспондент ТАСС с официальной презентации нового бренда.

В торжественном мероприятии приняли участие генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь, исполнительный директор корпорации "Ростех" Олег Евтушенко и генеральный директор ПАО "Яковлев" Андрей Богинский.

"Корпорация "Иркут" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") сообщила о своем переименовании, представив новый бренд - "Яковлев". Решение принято с учетом роста географии и компетенций компании в области гражданской авиации за последние годы", - говорится в сообщении Ростеха.

Все корпоративные процедуры по переименованию завершатся в августе 2023 года.

Опытно-конструкторское бюро имени Яковлева с 2004 года является частью корпорации "Иркут", и теперь вся компания будет носить имя А.С. Яковлева, отмечается в сообщении.

"Сегодня программы МС-21 и "Суперджет-нью", можно сказать, вышли на финишную прямую. Уже в следующем году мы начнем первые поставки пассажирских лайнеров в полностью импортозамещенном облике - с отечественными системами, двигателями, другими агрегатами. Поставщиком новых самолетов станет компания с новым именем", - сказал генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов, слова которого приводятся в сообщении.