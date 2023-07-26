Эксперт считает, что российские малые реакторы могут обеспечить Африку энергией

Так прокомментировал сотрудничество Росатома со странами Африки директор группы аналитики в энергетике Kept Сергей Роженко

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Российские ядерные технологии с использованием, прежде всего, атомных станций малой мощности (АСММ) могут сыграть ключевую роль в развитии устойчивой энергетики и всей экономики африканского макрорегиона южнее Сахары. Такое мнение высказал ТАСС директор группы аналитики в энергетике Kept Сергей Роженко, комментируя сотрудничество Росатома со странами Африки в рамках предстоящего в Санкт-Петербурге саммита Россия - Африка.

"Технологии АЭС и в первую очередь технологии атомных станций малой мощности - станции могут быть интегрированы в малые энергосистемы - представляются разумным стратегическим решением для правительств стран региона. Это может обеспечить необходимый объем, стоимость, а главное - масштабируемость энергосистемы и достаточную экономическую независимость", - рассказал Роженко.

Общая потребность макрорегиона в атомной энергии, по оценке эксперта, может достигать порядка 100 ГВт АЭС на горизонте до 2060 года. Как напомнил Роженко, Африка очень сильно нуждается в электроэнергии. На сегодня более 600 млн человек в странах Африки южнее Сахары не имеют доступа к электроэнергии и экологически чистым технологиям приготовления пищи.

Среднее производство электроэнергии на человека в этих странах - менее 100 кВт*ч в год, и этот показатель снижается за последние 10 лет с учетом роста населения. Для сравнения: уровень электропотребления даже в таких африканских государствах, как Египет и ЮАР, составляет 1 500 и 3 600 кВт*ч на человека в год, а в странах ЕС - порядка 5000-10000 кВт*ч на человека в год.

Иными словами, обеспечение уровня развития региона хотя бы до уровня ЮАР и Египта потребует создания энергосистемы в размере от одной до двух энергосистем (ЕЭС) России с потреблением порядка 1-2 ТВт*ч в год.

Использовать наиболее чистое из возможного

Такая задача, как подчеркнул эксперт, не может быть выполнена лишь за счет популярной в наши дни энергетики на базе возобновляемых источников энергии. Это возможно только за счет развития базы "традиционной" энергии (газ, уголь или атом), причем, только атомная энергетика обладает преимуществом выработки электроэнергии с нулевыми выбросами парниковых газов.

В странах Северной или арабской Африки развитие атомной энергетики, по мнению эксперта, имеет не меньшие перспективы, но иной контекст. Эти страны являются производителями и экспортерами газа, как, например, Египет, где Росатом реализует проект строительства четырех реакторов ВВЭР-1200.

Технологии Росатома, как в части АЭС большой мощности, так и в части АСММ, обладают неоспоримым преимуществом. Как отметил Роженко, они существуют физически в качестве работавших серий или как минимум образцов, где можно на практике эксплуатации говорить о параметрах стоимости, сроках и окупаемости. Тогда как у других производителей пока можно говорить только о R&D и проектных параметрах. При этом нужно учитывать длинный цикл возведения АЭС.

Эксперт назвал также три необходимых условия для успешного развития атомной энергетики в Африке. Это, во-первых, прозрачное энергопланирование: включение атомной энергетики как интегральной части в энергопланирование как на национальном уровне, так и на уровне донорской помощи. Во-вторых, технологическая открытость: снятие барьеров на предоставление информации, в первую очередь в англоязычных источниках, и формирование прозрачного информированного мнения о сильных и слабых сторонах атомных решений всех вендоров, включая Росатом.

Третьим условием является расширение мандата международных институтов развития: включение АЭС в "чистую" таксономию наравне с возобновляемыми источниками, снятие барьеров финансирования проектов, а также формирование целевых программ МФО (WB/IFC, AfDB, NDB, ADB и других) в области поддержи институционального и технологического развития в атомной энергетике как безуглеродной.