Приговор основателю Group-IB и продление санкций ЕС на полгода. Главные события 26 июля

Приговор основателю Group-IB

Мосгорсуд приговорил к 14 годам колонии строгого режима основателя Grouр-IB Илью Сачкова. Его признали виновным в государственной измене. По версии обвинения, Сачков в 2011 году передал секретные сведения иностранной разведке.

Продление санкций ЕС против России на полгода

Комитет постпредов при ЕС продлил антироссийские санкции еще на шесть месяцев. Основанием стало якобы имеющее место нарушение территориальной целостности Украины.

Высылка сотрудников посольства РФ в Молдавии

Молдавия вышлет из страны 45 сотрудников посольства России, включая дипломатов и технический персонал. Причиной стали подозрения, что "часть сотрудников посольства причастна к дестабилизации ситуации в стране". Число дипломатических работников сократят до 10 человек, технический персонал - до 15 человек.

Безвизовый туристический обмен с Китаем

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников сообщил, что безвизовый туристический обмен между Россией и Китаем начнется со дня на день. Для быстрой организации путешествия с 1 августа заработают "электронные визы". Ведомство также планирует запустить безвизовые поездки туристов с Ираном.

Отказ МОК пригласить Россию и Белоруссию на Игры-2024

Глава МОК Томас Бах подтвердил, что национальные олимпийские комитеты России и Белоруссии 26 июля не получат приглашения на летние Олимпийские игры в Париже. Решение об участии спортсменов будет принято не раньше сентября. МОК ранее рекомендовал допускать российских и белорусских атлетов только в нейтральном статусе, и при условии, что они публично не поддерживали спецоперацию на Украине, не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности.