В ДФО реализуют почти 60 инфраструктурных проектов на средства казначейских кредитов

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что это даст дополнительную возможность реализовать мастер-планы дальневосточных городов и значительно повысить качество жизни людей

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Средства казначейских кредитов в размере 17,8 млрд рублей будут направлены на реализацию 58 инфраструктурных проектов в 8 регионах Дальневосточного федерального округа. Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Одобрили заявки 8 регионов Дальнего Востока на реализацию проектов инфраструктуры с использованием средств специальных казначейских кредитов. В общей сложности реализуем там 58 проектов", - написал он.

Как следует из опубликованной Хуснуллиным инфографики, в общей сложности 8 субъектов смогут получить 17,8 млрд рублей, 5,8 млрд из которых будет направлено в Хабаровский край. Самые небольшие кредиты одобрены Еврейской автономной области (626 млн рублей), Магаданской области (637 млн рублей) и Чукотскому автономного округу (114 млн рублей).

Вице-премьер пояснил, что казначейские кредиты дадут дополнительную возможность реализовать мастер-планы дальневосточных городов и значительно повысить качество жизни людей. "Выделенные средства пойдут на строительство и капремонт социальных объектов, реконструкцию и приведение в нормативное состояние дорожной инфраструктуры, модернизацию ЖКХ, благоустройство общественных пространств, а также обновление общественного транспорта", - пояснил Хуснуллин.

Казначейские кредиты входят в программу инфраструктурных бюджетных кредитов в рамках социально-экономической инициативы правительства "Инфраструктурное меню". Механизм позволяет создавать в регионах социальную, дорожную, коммунальную инфраструктуру и обновлять общественный транспорт.