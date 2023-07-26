Минфин РФ готов к реализации совместных проектов в сфере драгметаллов на территории Африки

Россия имеет колоссальный опыт в аффинировании золота и его экспорте, отметили в ведомстве

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Минфин России готов к осуществлению совместных проектов в сфере драгметаллов на территории Африки, сообщается в материалах на сайте министерства.

"Минфин России стремится к укреплению отношений между Россией и странами Африки в сфере драгметаллов и драгкамней и готов обеспечить в этих странах организацию всего цикла производства: от геологоразведки до изготовления слитков или ювелирных изделий", - сказала директор департамента государственного регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней Минфина РФ Юлия Гончаренко, выступая на сессии, организованной Министерством финансов и Гознаком России, на полях форума Россия - Африка. Ее слова приводятся в материалах.

Россия имеет колоссальный опыт в аффинировании золота и его экспорте, отметила директор департамента. "Готовы обмениваться технологиями, специалистами для учреждения совместных предприятий на территориях африканских государств. Это поможет укрепить экономический потенциал африканских стран и повысить благосостояние живущих там народов", - сказала Гончаренко.

По ее словам, есть договоренность принимать коллег из африканских стран для обучения в России, а также направлять российских специалистов для передачи опыта работы в сфере драгметаллов и драгоценных камней.

В дискуссии приняли участие представители африканских стран, МИДа России, Красноярского завода цветных металлов и другие.