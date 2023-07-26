Банк "Зенит" просит суд признать банкротом швейцарский Credit Suisse

Деталей спора в картотеке не указано

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Банк "Зенит" направил в арбитражный суд Москвы заявление о признании банкротом швейцарского банка Credit Suisse AG, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Согласно данным картотеки, заявление поступило в суд 25 июля и к рассмотрению пока не принято. Деталей спора в картотеке не указано. ТАСС направил запрос в "Зенит".

Банк "Зенит" 30 мая обратился в арбитражный суд Москвы с заявлением об обеспечении имущественных интересов, в котором просил наложить арест на средства в размере более 5,2 млн долларов на счетах Credit Suisse в его российской "дочке" АО "Банк Кредит Свисс (Москва)". А также запретить швейцарскому банку распоряжаться акциями и долями российских "дочек" АО "Банк Кредит Свисс (Москва)" и ООО "Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)".

Суд в удовлетворении заявления банка "Зенит" о принятии предварительных обеспечительных мер отказал. "Зенит" подал жалобу в Девятый арбитражный апелляционный суд. 11 июля она была принята к рассмотрению, дело к судебному разбирательству назначено на 23 августа.

В июне 2023 года крупный швейцарский банк UBS официально объявил о завершении сделки по приобретению Credit Suisse. Покупка состоялась после падения цены акций Credit Suisse и угрозы дефолта банка.