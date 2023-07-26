Ретейлеры РФ не видят причин для дефицита из-за ограничений ввоза рыбы и рыбных консервов

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев отметил, что импорт морепродуктов и рыбной продукции идет в Россию как из недружественных стран, так и из государств Юго-Восточной Азии

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Ведущие российские торговые сети не видят причин для дефицита или снижения ассортимента из-за ограничений на ввоз в Россию рыбы и рыбных консервов из недружественных стран, сообщил ТАСС председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших российских ретейлеров) Игорь Караваев.

"Торговые сети не видят причин для дефицита или снижения текущего ассортимента ни по консервам, ни по рыбе. Наши поставщики много лет опираются на продукцию российского промысла, для которого условия работы не изменились", - сказал Караваев.

Он указал, что импорт морепродуктов и рыбной продукции идет в Россию как из недружественных стран, так и из стран Юго-Восточной Азии. Поэтому, продолжил собеседник агентства, вводимые ограничения не приведут к ситуации, когда российский рынок останется без поставок необходимой продукции.

"Новые поставщики заместят выбывших. Кроме того, российские производители могут часть своего экспорта перенаправить на внутренний рынок", - отметил глава ассоциации.

Правительство РФ ранее ограничило ввоз в Россию готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран. В соответствии с постановлением кабинета министров, в список продуктов, которые запрещено импортировать в РФ из нескольких государств, включена готовая или консервированная рыба, осетровая икра и ее заменители, а также готовые или консервированные ракообразные и моллюски.