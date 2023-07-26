Samsung представил новые складные смартфоны Z Flip 5 и Fold 5

Модель обладает двумя основными камерами с разрешением 12 Мп и одной фронтальной камерой в 10 Мп

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Южнокорейская компания Samsung представила новые линейки складных смартфонов, планшетов и умных часов. Новинки официально в Россию поставляться не будут, но основные ретейлеры уже предлагают оформить на них предзаказ. Стоимость смартфона Z Flip 6 в России стартует от 110 тыс. рублей, Fold 5 - от 190 тыс. рублей, предзаказ уже доступен в РФ.

Складная модель Samsung Z Flip 5 обладает двумя основными камерами с разрешением 12 Мп и одной фронтальной камерой в 10 Мп. Смартфон оснастили 8-ядерныым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Диагональ экрана составляет 6,7 дюйма. Доступны два варианта встроенной памяти: 256 Гб и 512 Гб.

У Fold 5 - три основные камеры с разрешениями 50, 10 и 12 Мп и две фронтальные на 10 и 4 Мп. Модель обладает аналогичным с Flip процессором. У телефона доступны три версии: 256 Гб, 512 Гб и 1 Тб встроенной памяти.

В обоих смартфонах улучшили механизм шарнира - теперь он не оставляет зазора между двумя экранами, когда телефон закрыт.

Оперативная память обоих смартфонов - 12 Гб.

Стоимость Flip 5 в мире стартует от $999, Fold - от $1 799. Предзаказ доступен с 26 июля, старт продаж запланирован на 11 августа.

В России предзаказать телефоны уже можно в салонах МТС, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. В течение дня предзаказ также стартует в "М.Видео" и "Эльдорадо". Стоимость Samsung Galaxy Z Flip 5 начинается от 109,99 тыс. рублей, Fold 5 - от 189,99 тыс. рублей.

Умные часы и планшеты

Также Samsung представил две новые модели часов Watch6 и Watch 6 Classic.

Watch 6 представлены в двух вариантах: с диаметром дисплея 40 и 44 мм. Модель сделана из армированного алюминия.

Watch 6 Classic доступны с дисплеями диаметром 47 мм и 43 мм и сделаны из нержавеющей стали.

Оперативная память обеих моделей - 2 Гб, физическая - 16 Гб. Часы отслеживают давление, пульс, температуру кожи, уровень кислорода в крови, есть функция ЭКГ.

В России стоимость Samsung Galaxy Watch 6 и Watch 6 Сlassic стартует от 25,99 рубля ($399,99 в мире) и 34,99 тыс. рублей ($449,99 в мире) соответственно.

На презентации были показаны флагманские планшеты Samsung линейки Galaxy - Tab S9, Tab S9+ и Tab S9 Ultra

"Младшая" версия - Tab 9 - обладает 8 Гб оперативной и 128 физической памяти, S9+ и S9 Ultra - 12 Гб оперативной и 256 Гб физической памяти. Диагонали экранов - 11, 12,4 и 14,6 дюйма соответственно. Модели оснащены дисплеем Dynamic Amoled 2X с частотой обновления 120 Гц.

У планшетов по две камеры - основная 13 Мп и фронтальная - на 12 Мп. Устройства оснащены стилусом S Pen.

Продажи планшетов и часов в мире начнутся 11 августа.

В России Tab 9 будет продаваться от 83,99 тыс. рублей ($799 в мире), Tab S9+ - от 104,99 тыс. рублей ($999 в мире), Tab S9 Ultra - от 125,99 тыс. рублей ($1 199 в мире).