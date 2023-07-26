По данным Минэнерго, они составили 456,8 млн баррелей

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Коммерческие запасы нефти в США за неделю снизились на 0,6 млн баррелей и на 21 июля составили 456,8 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны.

В министерстве уточнили, что текущий объем запасов примерно на 2% выше среднего показателя за последние пять лет, характерного для данного времени года.

По данным на 17:35 мск, октябрьский фьючерс на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE дешевеет на 0,07% - до $83,14 за баррель, стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в сентябре 2023 года снижается до $79,05 за баррель (-0,3%).