Собянин: московские производители продуктов питания заключили новые экспортные контракты

Мэр Москвы отметил, что новые контракты заключили с партнерами из ОАЭ, Турции, Китая, стран СНГ

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Столичные производители продуктов питания заключили новые экспортные контракты с партнерами из ОАЭ, Турции и Китая. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Московские производители продуктов питания расширяют географию экспорта. Заключены новые контракты с партнерами из ОАЭ, Турции, Китая, стран СНГ. Чаще всего компании поставляют за рубеж кондитерские изделия, продукцию здорового питания, напитки", - написал мэр.

Он уточнил, что в столице работают около 5 тыс. пищевых компаний. Многие при выходе на внешние рынки обращаются за поддержкой Московского экспортного центра, в общей сложности предприниматели из сферы пищевой промышленности воспользовались услугами центра больше 1 170 раз.

"Компании принимают участие в зарубежных выставках, размещают продукцию на зарубежных маркетплейсах, участвуют в акселераторах и мероприятиях Московской школы экспортера. Вскоре пищевые компании представят свою продукцию на экспозиции Made in Moscow в рамках выставки Vietfood & Beverage - Propack во Вьетнаме. Кроме того, для предприятий отрасли открыт прием заявок на участие в бизнес-миссиях с партнерами из Египта, Кувейта, Саудовской Аравии и Бразилии", - заключил Собянин.