Поставки легковых машин из Китая в Россию в январе - июне выросли в 6,4 раза

Их стоимость достигла примерно $4,6 млрд

ПЕКИН, 26 июля. /ТАСС/. Экспорт легковых автомобилей из Китая в Россию за январь - июнь увеличился в годовом исчислении в 6,4 раза, примерно до $4,6 млрд. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Как следует из онлайн-системы ведомства, только за июнь поставки китайских автомобилей в РФ по стоимости достигли $1 млрд - это на 27% больше, чем в мае.

Согласно статистике ГТУ, в январе - июне 2023 года Россия выступала в качестве ведущего направления для экспорта легковых машин из КНР. По данному показателю РФ занимает первое место среди всех стран. На втором находится Бельгия (поставки за шесть месяцев составили $3,6 млрд), далее следуют Великобритания (около $2,9 млрд), Австралия ($2 млрд) и Испания ($1,9 млрд).