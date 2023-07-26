В России могут увеличить штрафы за сокрытие данных о состоянии экологии

Максимальное наказание за это правонарушение составит до 300 тыс. рублей

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрием Кобылкиным внесла на рассмотрение палаты законопроект об увеличении штрафов за сокрытие достоверной информации о состоянии окружающей среды, максимальное наказание за это правонарушение составит до 300 тыс. рублей. Документ размещен в думской электронной базе.

Авторы предлагают прописать в статье 8.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) новые размеры штрафов за сокрытие, умышленное искажение или несвоевременное сообщение полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды и природных ресурсов. В частности, штраф для граждан составит от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц - от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, для юрлиц - от 50 тыс. до 200 тыс. рублей Сейчас штраф для граждан составляет от 500 до 1 тыс. рублей, для должностных лиц - от 3 тыс. до 6 тыс. рублей, для юрлиц - от 20 тыс. до 80 тыс. рублей.

Кроме того, авторы предлагают дополнить статью 8.5 КоАП РФ новой нормой, согласно которой повторное совершение подобного правонарушения влечет повышенный административный штраф. Для граждан он составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет, для юридических лиц - от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.

Как отмечают авторы инициативы, повышение штрафов обусловлено тем, что за 2019-2022 гг. количество совершаемых правонарушений по статье 8.5 КоАП значительно выросло. По словам депутатов, нынешние размеры штрафов не способствуют надлежащему исполнению положений законодательства РФ о предоставлении достоверной экологической информации, так как сейчас размер штрафных санкций в большинстве случаев не является ощутимым для должностных и юридических лиц.