Globaltrans планирует сменить место регистрации на свободную экономическую зону в Абу Даби

Соответствующее предложение рассмотрят на внеочередном собрании акционеров 16 августа

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Globaltrans планирует сменить место регистрации компании с Кипра на свободную экономическую зону Abu Dhabi Global Market, говорится в сообщении компании. Соответствующее предложение будет рассмотрено на внеочередном собрании акционеров 16 августа.

"Основной вопрос на повестке внеочередного общего собрания - рассмотрение и, если акционеры сочтут это целесообразным, одобрение начала процесса редомициляции Globaltrans Investment PLC с Кипра в свободную экономическую зону Abu Dhabi Global Market путем принятия всех соответствующих решений, указанных в прилагаемой повестке внеочередного общего собрания акционеров", - отмечается в сообщении.

Изменение места регистрации компании связано с ограничением некоторых внутригрупповых транзакций. При этом Globaltrans планирует сохранить текущий статус листинга ценных бумаг на Лондонской фондовой и Московской биржах.

Globaltrans Investment PLC - одна из ведущих групп в сфере грузовых железнодорожных перевозок, которая работает через свои дочерние компании в России и странах СНГ.