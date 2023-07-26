26 июля, 15:56

Химическая корпорация 3M завершила продажу активов в России

Американский производитель владел двумя заводами в Волоколамске и особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане

НЬЮ-ЙОРК, 26 июля. /ТАСС/. Американская химическая корпорация Minnesota Mining and Manufacturing Company (3M) завершила продажу российских активов. Об этом говорится в финансовом отчете компании.

Производитель средств индивидуальной защиты, продукции для промышленности, безопасности труда и других отраслей приостановил деятельность своих дочерних предприятий в России в марте 2022 года и завершил продажу активов в июне 2023 года, следует из отчета. В нем также отмечается, что 3M получила $18 млн прибыли за российские активы.

Компания, которая производила в том числе респираторы, владела двумя заводами в Волоколамске и особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане. 

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