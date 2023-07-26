Volkswagen купит 4,99% акций китайского производителя электромобилей Xpeng за €700 млн

Взаимодействие двух компаний предполагает в том числе совместную разработку двух моделей электромобилей - седана и внедорожника - для среднего класса Китая

БЕРЛИН, 26 июля. /ТАСС/. Германский автопроизводитель Volkswagen планирует приобрести 4,99% акций китайской компании - производителя электромобилей Xpeng на сумму порядка €700 млн, чтобы укрепить свои позиции на китайском рынке электромобилей. Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на генерального директора Volkswagen Ральфа Брандштеттера.

Volkswagen Group хочет объединить усилия с компанией Xpeng, чтобы заявить о себе на высококонкурентном рынке электромобилей в Китае. Так, в рамках партнерства с Xpeng, которая была основана в 2014 году и в прошлом году уже поставила 124 тыс. электромобилей, Volkswagen приобретет 4,99% акций китайской компании примерно за €700 млн. Взаимодействие двух компаний предполагает в том числе совместную разработку двух моделей электромобилей - седана и внедорожника - для среднего класса Китая. Ожидается, что они появятся на рынке в 2026 году.

Кроме того, дочерняя компания Volkswagen Audi в будущем будет более тесно сотрудничать с китайским производителем SAIC. "Местные партнерства являются важным элементом стратегии "в Китае для Китая", - отметил Брандштеттер.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли сообщило, что Audi ведет переговоры с китайской государственной корпорацией SAIC о покупке платформы для электромобилей. В частности, Audi стремится сократить разрыв между показателями продаж своей продукции и ведущих компаний - производителей электрокаров, в том числе Tesla, и китайских конкурентов, таких как Nio. Продажи электрокаров Audi в Китае за первый квартал этого года составили чуть более 3 тыс. единиц, в то время как BMW продала 21 646 электромобилей, а Tesla - около 137 429 автомобилей, свидетельствуют данные отраслевого органа Китайской ассоциации автопроизводителей.