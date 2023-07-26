В Минпромторге заявили об отсутствии планов по закрытию магазинов Maag в России

Уже открыли 242 магазина, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Сеть магазинов одежды Maag не планирует уходить с российского рынка или закрывать магазины, первые месяцы работы торговых объектов показывают положительную динамику продаж. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.

"В соответствии с решением подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации для компании установлен ключевой показатель эффективности в 2023 году в виде открытия не менее 240 магазинов на территории Российской Федерации", - сообщили в министерстве.

"В настоящее время открыто и успешно работает 242 новых магазина и, по информации от компании "Новая мода" (управляет магазинами Maag), не планируются к закрытию. Более того, по информации от компании, первые месяцы продаж показывают положительную динамику и соответствуют ожиданиями компании, планов по уходу или закрытию магазинов сети нет", - добавили в пресс-службе Минпромторга.