26 июля, 15:25,
обновлено 26 июля, 15:34

В Минпромторге заявили об отсутствии планов по закрытию магазинов Maag в России

Уже открыли 242 магазина, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Сеть магазинов одежды Maag не планирует уходить с российского рынка или закрывать магазины, первые месяцы работы торговых объектов показывают положительную динамику продаж. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.

"В соответствии с решением подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации для компании установлен ключевой показатель эффективности в 2023 году в виде открытия не менее 240 магазинов на территории Российской Федерации", - сообщили в министерстве.

"В настоящее время открыто и успешно работает 242 новых магазина и, по информации от компании "Новая мода" (управляет магазинами Maag), не планируются к закрытию. Более того, по информации от компании, первые месяцы продаж показывают положительную динамику и соответствуют ожиданиями компании, планов по уходу или закрытию магазинов сети нет", - добавили в пресс-службе Минпромторга. 

Теги:
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