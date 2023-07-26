ЦБ повысит требования к качеству источников капитала банков

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. ЦБ РФповышает требования к качеству источников капитала кредитных организаций. Регулятор считает, что это улучшит способность банков абсорбировать потенциальные убытки, говорится в сообщении ЦБ.

"Пересмотрены пороги существенности, при превышении которых "ненадлежащие" активы, сформированные за счет средств самих банков (например, страховые комиссии, оплачиваемые за счет кредитов банков), исключаются из капитала. Прежние пороги дополнены абсолютными значениями: 100 млн рублей - индивидуальный лимит для каждого ненадлежащего актива и 10 млрд рублей - совокупный лимит по всем таким активам. При этом банки смогут постепенно адаптироваться к новым требованиям и исключать из капитала то, что не укладывается в новые критерии, по установленному графику (с 1 апреля 2024 года в размере 30% от требуемого вычета, с 1 апреля 2025 года - 60%, с 1 апреля 2026 года - 100%)", - отмечается в сообщении.