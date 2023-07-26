Отстоять дружбу. Саммит Россия - Африка начинается вопреки манипуляциям Запада

Делегации африканских стран продолжают прибывать в Санкт-Петербург для участия во втором саммите Россия - Африка, который откроется 27 июля.

Многие страны представлены на уровне глав государств и правительств, хотя на стадии подготовки к мероприятию сталкивались с давлением со стороны Запада.

Как отмечают опрошенные ТАСС эксперты, приезд высокопоставленных гостей говорит о растущей самостоятельности стран континента и их настрой на развитие отношений с РФ.

Беспрецедентное давление

Прессинг США и их союзников в отношении участников мероприятия в Кремле расценили как "очень жесткий". Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, почти все африканские государства подверглись беспрецедентному давлению со стороны США и их союзников, которые активно пытались не допустить приезда представителей Африки на саммит и тем самым сорвать мероприятие. По его словам, с учетом этих обстоятельств России "как никогда важно собраться вместе <…> с африканцами" и продолжить диалог.

Сейчас уже можно сказать, что антироссийская кампания не возымела успеха. Помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что на саммит приедут делегации 49 стран Африканского континента, 17 из которых будут представлены на высшем уровне. По данным ТАСС, участие в форуме уже подтвердили главы Египта, ЮАР, Бурунди, Коморских островов, Гвинея-Бисау, Буркина-Фасо, Зимбабве, Эфиопии, ЦАР, Мали, Эритреи, Республики Конго, Уганды, Сенегала, Камеруна, Мозамбика, а также председатель президентского совета Ливии.

Россия с Африкой всерьез

В Африке накануне форума ждали понятных сигналов из Москвы, что российско-африканское сотрудничество продолжит развиваться, несмотря все внешние трудности. Опубликованная 24 июля программная статья президента РФ Владимира Путина "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего" дала обнадеживающий ответ. Российский лидер заверил африканских партнеров, что Москва будет и далее "энергично работать над организацией поставок в Африку зерна" и удобрений, несмотря на санкции и недобросовестную работу сторон зерновой сделки, не обеспечивших реализацию положений меморандума Россия - ООН.

Путин также выразил всецелую поддержку российской стороны продвижению стран Африканского континента в Совет Безопасности ООН и G20. Он подчеркнул, что Москва никогда не пыталась навязывать африканским партнерам собственные представления о внутреннем устройстве и искренне дорожит "честно накопленным капиталом дружбы и сотрудничества". Как в свою очередь указал Песков, статья российского лидера получила широкий охват в странах Африки и была опубликована в целом ряде крупнейших африканских СМИ.

В комментарии ТАСС посол РФ в Танзании Андрей Аветисян выразил убежденность, что "мощный посыл, который в этой статье содержится, отзовется в сердцах танзанийцев и вообще африканцев, для которых эта статья была написана". Он отметил, что в преддверии саммита программный текст российского лидера "привлечет внимание к самому мероприятию и поможет африканцам понять, о чем же оно будет".

Политическая воля Африки

Участие высокопоставленных делегаций стран Африканского континента в предстоящем саммите говорит об их политической самостоятельности на фоне давления со стороны Запада, считают опрошенные ТАСС эксперты. "Сам факт проведения саммита прежде всего означает, что у многих африканских стран существует прямая ясная политическая воля и они действуют самостоятельно", - сказал председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий. Он добавил, что страны Африканского континента, хотят быть полноценными игроками на мировой арене, и они осознают свои интересы.

"Так что их участие в саммите является демонстрацией независимости и готовности решать свои проблемы, не чужие", - подытожил эксперт. В свою очередь, главный научный сотрудник Института Африки РАН Владимир Шубин выразил уверенность в том, что помимо политических деклараций на саммите получится достичь полезных и практически применимых результатов в сфере экономики и гуманитарного сотрудничества.

"Потому что кроме самого саммита, который, строго говоря, не так долго продолжается, состоятся также экономический и гуманитарный форумы. Нужно отметить, что довольно успешные результаты были достигнуты на экономическом форуме в 2019 году в Сочи", - пояснил специалист. С ним согласен еще один собеседник агентства, эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Всеволод Свиридов, который отметил, что саммит станет хорошей возможностью "сверить часы и посмотреть на достижения и сложности в российско-африканских отношениях". Он отдельно указал, что по итогам мероприятия будет принят совместный план действий между РФ и странами Африканского континента.

Стенды субъектов РФ и африканских гостей на "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге © Алексей Санько/ Анна Зиновьева/ ТАСС

О программе форума

Деловая программа форума (27-28 июля) состоит из четырех больших тематических блоков, которые охватывают основные треки сотрудничества России со странами континента: экономика, безопасность и суверенное развитие, наука и технологии, гуманитарная и социальная сферы. В первый день на форуме будут обсуждаться сотрудничество в сфере атомных технологий, космоса, продовольствия, спорта и других областях.

Во второй день гости саммита обменяются мнениями о перспективах взаимодействия в области энергетики, науки, безопасности информационного пространства, продвижения гуманитарной политики в Африке. Кроме того, на полях саммита запланированы медиафорум, съезд ректоров университетов, круглый стол с участием высших органов аудита России и стран Африки, мероприятия в рамках молодежной программы. В отдельный блок также вынесена программа "здоровое общество", посвященная сотрудничеству в области медицины.

Удаленка и матч дипломатов

Насыщенной будет и культурная часть форума. В рамках проходящего в дни мероприятия фестиваля "Петербургские сезоны" с помощью бейджа участника саммита можно будет посетить более 25 городских музеев, выставок, экспозиций, а также балетный фестиваль и фестиваль кино. 29 июля на фестивале "Ритмы Африки" пройдет концерт симфонического оркестра, также выступят коллективы из Африки. С 24 по 30 июля пройдет гастрономический фестиваль "Звезды Африки", на котором гостей мероприятия познакомят с традиционной кухней африканских стран. Знаковые для Африки блюда можно будет попробовать более, чем в 20 ресторанах города.

Одним из организаторов этого проекта выступил почетный консул Республики Конго Санкт-Петербурге Мандзела Жоселин-Патрик. Кроме того, в дни саммита в Петербурге запланирована обширная спортивная программа, которая включит в себя забег, футбольный матч дружбы среди дипломатов РФ и Африки, а также гала-матч по футболу, который пройдет на стадионе "Газпром-арена".

Накануне проведения саммита губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что мероприятие потребует особых мер безопасности в городе и порекомендовал руководителям предприятий перевести своих сотрудников на удаленный режим работы с 26 по 28 июля. Вместе с тем губернатор призвал жителей Петербурга "проявить понимание, быть гостеприимными и доброжелательными" к гостям.

Продолжая работу первого саммита

Первый саммит и экономический форум Россия - Африка состоялись 23-24 октября 2019 в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие". Тогда официальные делегации стран Африки и представители бизнеса выразили высокую заинтересованность в дальнейшем развитии взаимодействия, в углублении российско-африканского сотрудничества. В период первого саммита были определены приоритетные направления диалога: энергетика, включая возобновляемые источники энергии; развитие инфраструктуры, особенно строительство железных дорог и жилья; современная и высокотехнологичная добыча и переработка полезных ископаемых; сельское хозяйство, цифровые технологии, геологоразведка, медицина, наука и образование. Итогом стала декларация сочинского саммита Россия - Африка. В рамках первого саммита, Россия и африканские страны заключили многомиллиардные контракты в самых разных областях.

Политическое сотрудничество получило закрепление в декларации, в которой участники согласились работать вместе над укреплением безопасности, ядерным нераспространением, борьбой с терроризмом и биологическими угрозами и реформой Совета Безопасности ООН.

Второй саммит Россия - Африка пройдет в питерском "Экспофоруме". Мероприятие, как и в предыдущий раз, пройдет под девизом "За мир, безопасность и развитие". По окончании саммита планируется принять итоговую декларацию, в которой будут зафиксированы согласованные подходы к вопросам развития российско-африканского сотрудничества, углубления взаимодействия на международной арене.

По словам Ушакова, на саммите будут приняты отдельные тематические декларации, в частности, о взаимодействии в области обеспечения международной информационной безопасности, об укреплении сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом, о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве. Он подчеркнул, что будет утвержден план действий Форума партнерства Россия - Африка на период 2023-2026 годы.