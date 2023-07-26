Захарова: РФ обязательно выступит на заседании СБ ООН по черноморской инициативе

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на "неверную подачу информации о том, что Россия якобы отказалась выступать на заседании СБ ООН по зерновой сделке"

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Россия обязательно выступит на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН по теме черноморской инициативы. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат обратила внимание на "неверную подачу информации о том, что Россия якобы отказалась выступать на заседании СБ ООН по зерновой сделке".

"По зерновой сделке (черноморской инициативе) Россия как раз будет выступать обязательно", - отметила она.

Захарова указала, что российский представитель действительно отказался "от выступления по намеренно сфабрикованной западниками теме якобы "разрушения Россией памятников культурного наследия Одессы", в том числе в связи с недопуском заявленного РФ докладчика.

"На этот счет он сделает специальное заявление на созываемом Россией заседании СБ ООН по гонениям на православие на Украине", - заключила официальный представитель МИД РФ.