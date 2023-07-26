Постпредство России при ООН заявило, что Киев использовал зернохранилища в военных целях

Первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский указал на видеоролики, размещенные украинцами в социальных сетях

ООН, 26 июля. /ТАСС/. Киевские власти под прикрытием зерновой сделки использовали портовые объекты и зернохранилища в военных целях. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

В ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН российский дипломат указал на видеоролики, размещенные украинцами в социальных сетях. "Из этих роликов видно, как взрываются и детонируют боеприпасы и техника на якобы зернохранилищах портовых объектов, которые Украина, как уже сегодня очевидно, под прикрытием черноморской сделки и в ее нарушение использовала в военных целях", - сказал он.