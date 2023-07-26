Путин заявил, что доллар используется в качестве инструмента политической борьбы

Главой Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф в свою очередь отметила, что организация "должна сыграть важную роль в становлении многополярного мира"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Доллар в мировых финансах используется в качестве инструмента политической борьбы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф.

Он отметил важность развития этого финансового института БРИКС.

"В сегодняшних условиях это сделать непросто, имея в виду то, что происходит в мировых финансах, и использование доллара в качестве инструмента политической борьбы", - сказал Путин.

"Между нашими странами БРИКС развиваются отношения в национальных валютах, расчеты увеличиваются", - отметил российский лидер. По словам президента, в связи с этим "банк тоже может сыграть определенную заметную роль в развитии".

По словам Руссефф, банк "должен сыграть важную роль в становлении многополярного мира", и для этого банк должен быть настроен на привлечение средств на рынках стран-партнеров. По ее мнению, нет никаких препятствий для того, чтобы страны развивающегося мира осуществляли внешние торговые операции в национальных валютах.