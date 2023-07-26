МИД РФ заявил, что Москва хочет услышать от генсека ООН призыв снять санкции с экспорта

Замглавы ведомства Сергей Вершинин отметил, что Россия удостоверилась в том, что российский экспорт подпадает под санкции Запада

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Россия хотела бы услышать от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша призыв к Вашингтону, Брюсселю, Лондону на деле снять незаконные санкции с российского экспорта. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Вершинин во вторник выступил в Риме на мероприятии по осуществлению рекомендаций саммита ООН по продовольственным системам 2021 года. Текст выступления опубликован на сайте российского дипведомства.

"Уважаемый генсекретарь ООН [Антониу Гутерриш] выступил вчера с призывом к России вернуться в черноморскую инициативу. А мы бы хотели услышать призыв к Вашингтону, Брюсселю, Лондону снять не на словах, а на деле незаконные санкции с экспорта российской сельхозпродукции и удобрений, - сказал замглавы МИД РФ. - А пока в этих столицах все рассказывают, что то, что связано с продовольствием и удобрениями из России, не подпадает под западные санкции".

Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что Москва удостоверилась в том, что российский экспорт подпадает под санкции Запада. "Нет возможности для финансовых транзакций, запредельно высокие ставки страхования судов, запрет на поставки запчастей для сельхозтехники и производства удобрений", - констатировал Вершинин.

Кроме того, замглавы МИД РФ указал на то, что разговоры о возобновлении черноморской инициативы будут возможны, "если законные требования российской стороны по беспрепятственному доступу российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок будут выполнены".