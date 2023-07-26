В США заявили, что добиваются быстрого прекращения финансирования КНР банками развития

По словам замминистра финансов США по международным вопросам Джей Шамбо, объем финансирования, поступающего в Китай от многосторонних организаций развития, сокращается

ВАШИНГТОН, 26 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты добиваются оперативного прекращения предоставления финансирования Китаю многосторонними банками развития. Об этом заявил заместитель министра финансов США по международным вопросам Джей Шамбо.

"Первое, насчет того, следует ли прекратить рассматривать Китай [как развивающуюся экономику], следует ли ему напрямую перестать получать финансирование со стороны многосторонних банков развития? Мы абсолютно [с этим] согласны. Мы затрагиваем [этот вопрос] с руководством многосторонних банков развития", - сказал Шамбо, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

По его словам, "объем финансирования, поступающего в Китай [от многосторонних организаций развития], сокращается". "Они (руководители многосторонних банков развития - прим. ТАСС) услышали нас по этому вопросу. Однако, по нашему мнению, он сокращается недостаточно быстро, он должен сократиться до нуля быстро", - отметил замминистра. Он отвечал на слушаниях на вопросы одного из американских законодателей, который призывал добиться свертывания всех проектов для Китая в международных финансовых институтах.

Как подчеркнул Шамбо, американская администрация "на 100% разделяет" мнение о необходимости добиваться прекращения предоставления Пекину такого финансирования. "И мы (чиновники исполнительной ветви власти США - прим. ТАСС) регулярно доводим это до сведения менеджмента многосторонних банков развития", - добавил Шамбо.