Инфляция в России с 18 по 24 июля ускорилась до 0,23%

Неделей ранее - с 11 по 17 июля - она была на уровне 0,18%

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 18 по 24 июля 2023 года составила 0,23%, следует из данных Росстата.

При этом неделей ранее - с 11 по 17 июля - в РФ наблюдалась инфляция на уровне 0,18%. С начала июля потребительские цены в стране выросли на 0,61%, с начала года - на 3,39%.

В годовом выражении инфляция в РФ на 24 июля 2023 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 3,97%.

Продовольственные товары

По данным статистики, за отчетный период выросли цены на сахарный песок - на 1,2%, на свинину, сосиски, сардельки - на 0,7%, мясо кур и куриные яйца - на 0,5%, на баранину, вареные колбасы, сухие молочные смеси и овощные консервы для детского питания, на рис - на 0,3%, на сметану - на 0,2%, на мороженую рыбу, пшено, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,1%.

Снизились цены на подсолнечное масло - на 0,5%, на гречневую крупу, фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,4%, на маргарин, молоко, вермишель - на 0,3%, на макаронные изделия и водку - на 0,2%, на поваренную соль, твердые, полутвердые и мягкие сыры - на 0,1%.

Непродовольственные товары, медикаменты и услуги

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали корвалол - на 0,6%, ренгалин, нимесулид и аллохол - на 0,3%, эргоферон и левомеколь - на 0,2%, комбинированные анальгетики и поливитамины - на 0,1%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали туалетная бумага - на 0,6%, пеленки для новорожденных, спички, хозяйственное мыло, гигиенические прокладки, детские подгузники - на 0,2%, стиральные порошки - на 0,1%. Цены на зубные щетки снизились на 0,2%, на зубные пасты - на 0,1%.

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены на телевизоры - на 1,6%, на смартфоны - на 1%, на отечественные легковые автомобили - на 0,7%, на спортивные костюмы для детей - на 0,6%, на древесностружечные, ориентированно-стружечные плиты и обрезные доски - на 0,5%, на легковые автомобили иностранных марок - на 0,3%, на сигареты с фильтром, мужские носки - на 0,2%, на электропылесосы, майки, мужские футболки - на 0,1%. Цены на джинсы и футболки для детей снизились на 0,2%, на женские колготки, шампуни - на 0,1%.

По данным статистики, в то же время цены на автомобильный бензин выросли на 0,6%, на дизельное топливо - на 0,2%. Стоимость полета в салоне экономического класса самолета увеличилась на 0,9%.

Средняя стоимость проживания в хостелах выросла на 1,1%, в гостиницах категории одна звезда и мотелях - на 0,5%, в гостиницах категорий две и три звезды - на 0,3%. Путевки в дома отдыха, пансионаты выросли в стоимости на 0,1%. Стоимость проживания в гостиницах категорий четырех и пяти звезд снизилась на 0,1%.

Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов в среднем по России увеличилась на 0,1%.

Из остальных видов услуг подорожали: ремонт телевизоров, мойка легковых автомобилей, модельная стрижка в мужском и женском залах - на 0,1%.