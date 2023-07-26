Производство водки в России в июне снизилось на 4,3%

Оно составило 6,1 млн декалитров, говорится в материалах Росстата

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Производство водки в России в июне 2023 года снизилось на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 6,1 млн декалитров, говорится в материалах Росстата.

"По данным Росалкогольрегулирования, производство водки в июне 2023 года снизилось на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, составив 6,1 млн декалитров", - говорится в материалах.

Кроме того, производство вин сократилось на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (до 2,6 млн декалитров), игристых вин и шампанских - на 19,3% до 755,6 тыс. декалитров.

Пива в июне было произведено 79,9 млн декалитров, что соответственно на 9% и 1,5% меньше показателей июня 2022 года и мая 2023 года.

При этом розлив минеральной природной воды и воды питьевой составил 1,9 млрд полулитров. Это больше, чем в июне 2022 года и в мае 2023 года, на 16,8% и на 2,7% соответственно.