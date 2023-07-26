Задолженность по зарплате в России на 1 июля составила 564,5 млн рублей

По сравнению с уровнем на начало июня общая сумма задолженности уменьшилась на 11,6%, или на 73,8 млн рублей, сообщает Росстат

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Задолженность по заработной плате в России на 1 июля 2023 года составила 564,5 млн рублей, сообщается в материалах Росстата. По сравнению с уровнем на начало июня общая сумма задолженности уменьшилась на 11,6%, или на 73,8 млн рублей.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 июля на долги, образовавшиеся в 2023 году, приходится 158,6 млн рублей (28,1%), в 2022 году - 130,5 млн рублей (23,1%), в 2021 году и ранее - 275,4 млн рублей (48,8%).

По данным Росстата, доля работников обследуемых организаций, перед которыми имелась задолженность по заработной плате, составила на начало июля 2023 года менее 1%.

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: деятельность в области здравоохранения и социальных услуг - 34,9%; обрабатывающие производства - 30,4%; водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - 7,8%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях; лесозаготовки - 7,7%; строительство - 7,3%; обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха - 3,2%; добыча полезных ископаемых - 3%; транспорт - 2,3%; образование - 1,3%; научные исследования и разработки - 1,2%; управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе - 0,8%.