Производство золота в России в июне увеличилось на 9,5%

В целом за первое полугодие 2023 года производство золота увеличилось на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, говорится в материалах Росстата

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Производство золота в России в июне 2023 года возросло на 9,5% в годовом сравнении и на 21,7% по сравнению с маем текущего года, говорится в материалах Росстата.

В целом за первое полугодие 2023 года производство золота увеличилось на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Производство основных драгоценных металлов в РФ в июне выросло на 5,7% в годовом выражении.

Выпуск первичного алюминия вырос по сравнению с июнем 2022 года на 3,3% и на 4,3% по сравнению с маем 2023 года. Всего за январь - июнь 2023 года выпуск алюминия увеличился на 7,5%.

Абсолютных показателей Росстат не приводит.

Черная металлургия

Объем выплавки чугуна в РФ в июне составил 4,5 млн тонн, что на 11,2% больше, чем в июне 2022 года, но на 5% меньше, чем в мае 2023 года. За первое полугодие 2023 года произведено 27,32 млн тонн (рост на 4,5%).

Выпуск нелегированной стали в июне увеличился на 19,2% по сравнению с июнем 2022 года, до 5 млн тонн (снижение на 0,8% к маю 2023 года). За первое полугодие 2023 года произведено 29,38 млн тонн (рост на 2,2% к аналогичному периоду годом ранее).

Производство легированной стали в июне снизилось на 3,4%, до 1,26 млн тонн (падение на 4,1% к маю 2023 г.). Всего за шесть месяцев текущего года произведено 8,4 млн тонн легированной стали (рост на 3,9% к аналогичному периоду 2022 года).

В целом металлургическое производство в России в июне 2023 года выросло на 8,6% в годовом выражении, а по сравнению с маем 2023 года - на 0,6%. За первое полугодие 2023 года рост объемов выпуска составил 4,9%.