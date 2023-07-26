Производство сахара в России в I полугодии 2023 года выросло на 23,5%

Шоколада и кондитерских изделий с сахаром в июне 2023 года произведено 145,7 тыс. тонн, что на 1,2% больше, чем в июне 2022 года, говорится в материалах Росстата

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Производство белого свекловичного сахара в РФ за январь - июнь 2023 года увеличилось на 23,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 644,8 тыс. тонн, говорится в материалах Росстата.

"Белого свекловичного сахара в июне 2023 года произведено 34,4 тыс. тонн, что на 27,6% меньше, чем в июне 2022 года, но на 85,7% больше, чем в мае 2023 года. Производство сахара за первое полугодие 2023 года выросло по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 23,5%, составив 644,8 тыс. тонн", - говорится в материалах статистического ведомства.

Шоколада и кондитерских изделий с сахаром в июне 2023 года выработано 145,7 тыс. тонн, что на 1,2% больше, чем в июне 2022 года, и на 0,9% больше, чем в мае 2023 года. За первое полугодие 2023 года производство шоколада и кондитерских изделий с сахаром возросло на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 906,3 тыс. тонн.

Кроме того, в июне текущего года произведено 465,7 тыс. тонн молока, что на 2,2% больше, чем в июне 2022 года, но на 3,7% меньше, чем в мае 2023 года. За январь - июнь 2023 года производство молока снизилось на 1,4% по сравнению с таким же периодом годом ранее, составив 2,8 млн тонн.

Производство пшеничной и пшенично-ржаной муки в июне 2023 года составило 704,5 тыс. тонн, что на 1,7% больше, чем в июне 2022 года, и на 0,8% больше, чем в мае 2023 года. За первое полугодие 2023 года произведено 4,2 млн тонн муки, что ниже показателя января - июня 2022 года на 1,7%. Риса произведено 44,5 тыс. тонн, что на 3% больше показателей июня 2022 года, но на 0,9% меньше, чем в мае 2023 года. За первое полугодие 2023 года производство риса снизилось на 5,3% по сравнению с таким же периодом 2022 года, составив 264,5 тыс. тонн.

Кроме того, за первое полугодие 2023 года произведено 3,4 млн тонн нерафинированного подсолнечного масла и его фракций, что на 9,3% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Рафинированного подсолнечного масла и его фракций за этот же период выработано 1,2 млн тонн, что на 6,1% выше объемов января - июня 2022 года.

Мясо

Производство мяса в России за первое полугодие 2023 года выросло на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1,8 млн тонн, говорится в материалах Росстата.

"Мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины и прочих животных в июне 2023 года произведено 296,5 тыс. тонн, что на 6,4% больше, чем в июне 2022 года, но на 2,8% меньше, чем в мае 2023 года. Производство за I полугодие 2023 года выросло по сравнению с январем - июнем 2022 года на 8,5%, составив 1,8 млн тонн", - говорится в материалах.

Свинины парной, остывшей или охлажденной произведено 270,9 тыс. тонн, что на 6,6% больше, чем в июне 2022 года, но на 2,4% меньше, чем в мае 2023 года. За первое полугодие 2023 года производство парной, остывшей или охлажденной свинины увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 8,3%, составив 1,6 млн тонн.

Охлажденного мяса птицы произведено 274,7 тыс. тонн, что на 1,7% и 6,5% меньше, чем в июне 2022 года и мае 2023 года соответственно. За первое полугодие 2023 года производство охлажденного мяса птицы выросло на 2,9% по сравнению с январем - июнем 2022 года, составив 1,7 млн тонн.

Производство мясной продукции

Вареных колбасных изделий выпущено 151,4 тыс. тонн, что больше, чем в июне 2022 года и мае 2023 года, на 3,2% и на 2% соответственно. За январь - июнь 2023 года вареных колбасных изделий изготовлено 811 тыс. тонн, что на 0,7% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Мясных и мясосодержащих полуфабрикатов, охлажденных или замороженных выпущено 387,5 тыс. тонн, что на 5,6% больше, чем в июне 2022 года, но на 2,1% меньше, чем в мае 2023 года. За первое полугодие 2023 года их произведено 2,3 млн тонн, что на 7,3% больше, чем за январь - июнь 2022 года.

Производство рыбной продукции

По данным Росстата, рыбного свежего или охлажденного филе в июне 2023 года выпущено 638,4 тонн, что на 1,1% больше, чем в июне 2022 года, но на 27,2% меньше, чем в мае 2023 года. За первое полугодие выпуск рыбного филе сократился на 2% по сравнению с январем - июнем 2022 года, составив 3,2 тыс. тонн.

Мороженой рыбы произведено 188,6 тыс. тонн, что на 11,7% меньше, чем в июне 2022 года, но на 8,7% больше, чем в мае 2023 года. За первое полугодие 2023 года мороженой рыбы произведено 1,4 млн тонн, что на 7,5% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Рыбных консервов выпущено 36,6 млн условных банок, что на 12% меньше, чем в июне 2022 года, но на 16,6% больше, чем в мае 2023 года. Снижение производства рыбных консервов за первое полугодие 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составило 12,6% (за январь - июнь 2023 года выпущено 229,8 млн условных банок рыбных консервов).