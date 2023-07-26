Доля убыточных организаций в России в январе-мае снизилась до 28,9%

Доля прибыльных организаций составила 71,1% против 70,1% за аналогичный показатель годом ранее

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Доля убыточных организаций в России в январе - мае 2023 года уменьшилась до 28,9% против 29,9% за аналогичный период 2022 года, следует из материалов Росстата.

Доля прибыльных организаций, соответственно, составила 71,1% против 70,1% за аналогичный показатель годом ранее.

За отчетный период сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах составил 11 828,1 млрд рублей, или 78,7% к январю - маю 2022 года.

В частности, 40,9 тыс. организаций получили прибыль в размере 14 493 млрд рублей, что на 18,6% ниже значения января - мая 2022 года; у 16,7 тыс. организаций зафиксирован убыток на сумму 2 664,9 млрд рублей, что на 4,1% ниже значения января - мая 2022 года.