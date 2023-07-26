Выпуск легковых автомобилей в России в I полугодии упал на 30%

Он составил 197 тыс. штук, следует из данных Росстата

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Выпуск легковых автомобилей в РФ в I полугодии 2023 года снизился на 29,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 197 тыс. единиц, следует из данных Росстата. При этом в июне 2023 года было произведено 42 тыс. машин., что в 3,1 раза больше, чем в июне 2022 года (-0,6% к маю 2023 года).

Выпуск грузовых автомобилей в июне вырос на 37,8% в годовом выражении и на 9,4% по сравнению с маем 2023 года - до 14,3 тыс. единиц. В январе - июне произведено 75 тыс. грузовиков, что на 5,8% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

В I полугодии 2023 года также было выпущено 6,3 тыс. автобусов массой более 5 тонн, что на 8,6% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Непосредственно в июне производство выросло на 23,2% по сравнению с июнем прошлого года и на 20,6% по сравнению с маем 2023 года - до 1,3 тыс. шт..

Производство автобусов массой менее 5 тонн в июне выросло на 76,1% - до 2,4 тыс. шт. (+59,6% к маю 2023 года). Всего за первые шесть месяцев этого года выпущено 9,4 тыс. шт., что на 76,7% больше, чем за январь - июнь 2022 года.