Яблоки и бананы за неделю подорожали на 2,9%

Репчатый лук подешевел на 4,1%, говорится в материалах Росстата

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Стоимость яблок и бананов в России с 18 по 24 июля 2023 года выросла на 2,9%, в то же время репчатый лук подешевел на 4,1%, а огурцы - на 2,8%, следует из данных Росстата.

Кроме того, белокочанная капуста подорожала на 2,8%, помидоры - на 1,1%. В то же время морковь подешевела на 2,1%, столовая свекла - на 0,9%, картофель - на 0,3%. В среднем прирост цен на плодоовощную продукцию составил 1%.

Цены на сахар-песок выросли на 1,2%, свинину, сосиски, сардельки - на 0,7%, мясо кур и яйца куриные - на 0,5%, баранину, вареные колбасы, сухие молочные смеси и овощные консервы для детского питания, рис - на 0,3%, сметану - на 0,2%, мороженую рыбу, пшено, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,1%.

При этом снизились цены на подсолнечное масло на 0,5%, гречневую крупу, фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,4%, маргарин, молоко, вермишель - на 0,3%, макаронные изделия и водку - на 0,2%, поваренную соль, сыры твердые, полутвердые и мягкие - на 0,1%.