Выработка электроэнергии в России в июне выросла на 2,1%

Она составила 84,1 млрд кВт•ч, говорится в материалах Росстата

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Производство электроэнергии в России в июне 2023 года составило 84,1 млрд кВт•ч, что на 2,1% выше показателя за аналогичный месяц 2022 года и на 6,5% ниже, чем в мае 2023 года. Об этом говорится в материалах Росстата.

В частности, российские тепловые электростанции в июне нарастили выработку на 4,1% в годовом выражении, до 48,2 млрд кВт•ч, оставаясь основным поставщиком электроэнергии в единую энергосистему страны с долей 64,8% от всего производства. При этом АЭС нарастили выработку на 11,6%, до 17,9 млрд кВт•ч. Выработка ГЭС снизилась на 10,5% в годовом выражении, до 17,5 млрд кВт•ч.

Объекты ВИЭ-генерации в июне произвели 538 млн кВт•ч электроэнергии (рост на 0,8%).

В январе - июне 2023 года совокупное производство электроэнергии в РФ составило 589 млрд кВт•ч, что соответствует уровню января - июня 2022 года. Так, производство на ТЭС возросло на 3,6%, до 382 млрд кВт•ч, однако на АЭС и ГЭС сократилось на 5,3% и 7,1% - до 106 млрд и 97,5 млрд кВт•ч соответственно. Выработка на объектах ВИЭ за первое полугодие увеличилась на 1,3%, до 3,3 млрд кВт•ч.