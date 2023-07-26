Добыча угля в России в первом полугодии выросла на 1,1%

Она составила 213 млн тонн, говорится в материалах Росстата

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Добыча угля всех сортов в январе - июне 2023 года увеличилась на 1,1% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 213 млн тонн. Об этом говорится в материалах Росстата.

В частности, добыча каменного угля всех видов за шесть месяцев снизилась в годовом выражении на 1,7%, до 167 млн тонн, однако добыча антрацита возросла на 2,6%, до 13,2 млн тонн. Коксующегося угля за отчетный период было добыто 49,5 млн тонн, что на 2,7% меньше, чем годом ранее, а добыча бурого угля возросла на 12,6%, до 45,5 млн тонн. Добыча прочего каменного угля сократилась на 1,7%, до 104 млн тонн.

В июне 2023 года объем производства угля всех сортов составил 33,4 млн тонн, что на 0,4% больше, чем в июне 2022 года, но на 6,9% меньше, чем в мае 2023 года.

Добыча каменного угля всех видов в июне выросла на 0,4% по сравнению с июнем 2022 года, до 27,5 млн тонн, в том числе антрацита - 2,3 млн тонн, что на 10,7% больше, чем годом ранее, коксующегося угля - 8,4 млн тонн (снижение на 8,7%). Выработка бурого угля в июне возросла на 0,5%, до 5,8 млн тонн. Добыча прочего каменного угля увеличилась на 4,2%, до 16,9 млн тонн.