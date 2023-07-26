Добыча газа в России в I полугодии упала на 14,9%

Она составила 267 млрд куб. м, следует из данных Росстата

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Россия в январе - июне 2023 г. снизила добычу природного газа на 14,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 267 млрд куб. м. Это следует из данных Росстата.

В частности, добыча газа в июне составила 34,6 млрд куб. м, что на 11,9% ниже, чем годом ранее, и на 12,5% меньше, чем в мае текущего года.

Производство сжиженного природного газа (СПГ) в январе - июне 2023 г. составило 16 млн тонн, что на 4,5% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. В июне производство СПГ составило 2,3 млн тонн, что на 8,7% меньше, чем в июне 2022 года, и на 20,9% ниже, чем в мае 2023 года.

Добыча попутного нефтяного газа за полугодие возросла на 3,1% - до 52,7 млрд куб. м.

По данным Минэнерго, Россия в 2022 году сократила экспорт газа на 30,7% - до 170,6 млрд куб. м. Добыча газа в РФ в прошлом году снизилась на 11,7% - до 673,8 млрд куб. м. При этом Минэнерго ожидает дальнейшего снижения добычи газа в России в 2023 году в связи с отказом от российского газа европейскими потребителями и невозможностью моментально переориентировать потоки газа. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов отмечал, что добыча газа Россией сейчас на 8-10% ниже прогноза, а производство СПГ в 2023 году вырастет до 32 млн тонн с 30 млн тонн годом ранее.

Международное энергетическое агентство ранее прогнозировало снижение добычи газа в России в текущем году на 9,2% - до 610 млрд куб. м.