Бензин в России за неделю в среднем подорожал на 31 копейку

Стоимость дизеля выросла на 13 копеек, говорится в материалах Росстата

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 17 по 24 июля 2023 года выросли на 31 копейку - до 53,07 рубля за литр, говорится в материалах Росстата.

По данным статистики, средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 30 копеек и составили 49,18 рубля за литр. Средние цены на бензин марки Аи-95 увеличились на 33 копейки, до 53,69 рубля за литр, стоимость Аи-98 выросла на 27 копеек и составила 64,07 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало на 13 копеек, до 58,58 рубля.

По данным Росстата, рост цен на бензин автомобильный был зафиксирован в 81 субъекте Российской Федерации. Более всего он подорожал в Республике Саха (Якутия) - на 6,2%, Республике Алтай - на 3,1%, Чеченской Республике - на 2,3%. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный выросли на 0,4% и 0,5% соответственно.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 47,99 рубля до 50,99 рубля, марки Аи-95 - от 52,89 рубля до 57,29 рубля, марки Аи-98 и выше - от 63,1 до 66,49 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 48,7 рубля до 50,4 рубля, марки Аи-95 - от 52,55 рубля до 55,39 рубля, марки Аи-98 и выше - от 61,5 рубля до 65,79 рубля за литр.

Объем производства бензина в РФ с 17 по 23 июля вырос на 2,2% по сравнению с предыдущей неделей - до 859,2 тыс. тонн. Объем производства дизельного топлива увеличился на 4,6% и составил чуть более 1,826 млн тонн.

Производство бензина

Россия в январе - июне 2023 года нарастила объем производства бензина на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 21,8 млн тонн, выпуск дизельного топлива при этом вырос на 2,7% - до 44,1 млн тонн, говорится в материалах Росстата.

В июне производство автомобильного бензина выросло 1,6% в годовом выражении, составив 3,7 млн тонн; дизельного топлива - на 5,1%, до 7,4 млн тонн.

Производство кокса и нефтепродуктов в первом полугодии 2023 года увеличилось на 5,4%, за июнь - на 3,1%.

Сжиженных пропана и бутана в июне 2023 года произведено 1,4 млн тонн (+17,4%). Топочного мазута выпущено 2,9 млн тонн (-11,6%).

Производство кокса и полукокса из каменного угля составило 2,1 млн тонн (+8,5%).

Дизельное топливо является одним из основных экспортных товаров России, оно поставлялось в основном в страны Европы, бензин же потребляется по большей части в РФ.

С 10 февраля действует эмбарго западных стран, в том числе ЕС, на поставку нефтепродуктов из РФ.