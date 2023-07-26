Промпроизводство в России в I полугодии выросло на 2,6%

В июне его рост составил 6,5%, следует из данных Росстата

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Объем промышленного производства в России в I полугодии 2023 года вырос на 2,6% в годовом выражении, в июне - на 6,5%, следует из данных Росстата.

В июне по сравнению с маем промпроизводство выросло на 1,5%.

Добыча полезных ископаемых в РФ в июне снизилась на 1,7% в годовом выражении (в I полугодии - снизилась на 1,2%), производство в обрабатывающих отраслях выросло на 13,1% (в I полугодии - на 6,2%). Кроме того, в отраслях по обеспечению электроэнергией, газом и паром показатели в июне выросли на 1,8% (в I полугодии - снизились на 0,3%), в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов рост составил 3% (в I полугодии показатели снизились на 5,9%).

Добыча угля в РФ в июне выросла на 2,3% в годовом выражении, металлических руд - на 1%, прочих полезных ископаемых - снизилась на 14,8%.

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий выросло на 71,6%, производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - на 51,7%, производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - на 45,8%, изготовление мебели выросло на 34,3%, производство электрического оборудования выросло на 32,1%. Добыча прочих полезных ископаемых, включая камень, щебень и песок, снизилась на 14,8%, отрасль полиграфической деятельности и копирования носителей информации снизила объемы производства до 8,7%, производство напитков снизилось на 1%, производство бумаги и бумажных изделий - на 0,5%.