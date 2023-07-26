Туроператоры не фиксируют аннуляций туров в Таиланд из-за лихорадки денге

Как сообщили в АТОР, туроператоры находятся в процессе подготовки зимних полетных программ в страну

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Аннуляций туров в Таиланд из-за распространения там лихорадки денге не фиксируется. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам выездного туризма, глава туроператора Space Travel Артур Мурадян.

"Никаких аннуляций или заявлений по поводу отмены путешествий АТОР не фиксирует", - сказал он.

Эксперт напомнил, что на текущий момент отсутствует информация со стороны туристических властей Таиланда и России об опасности или дополнительных карантинных мерах, связанных с локальными вспышками лихорадки денге. В настоящий момент туроператоры находятся в процессе подготовки зимних полетных программ в Таиланд.

В понедельник газета газета Nation сообщила, что число случаев заражения лихорадкой денге в Таиланде за последнюю неделю превысило 5 тыс., а уровень распространения заболевания почти достиг показателей 2019 года, когда в стране была объявлена эпидемия. По словам главы таиландского Департамента по контролю за заболеваниями Тареса Крассанайравивонга, общее число зараженных с начала года достигло почти 40 тыс., зафиксировано более 40 летальных исходов.