26 июля, 16:06,
обновлено 26 июля, 16:31

Китай заявил о сохранении окна возможностей для возобновления зерновой сделки

Зампостпреда КНР при организации Гэн Шуан отметил, что черноморская инициатива важна для стабилизации мировых цен на продовольствие

ООН, 26 июля. /ТАСС/. Зерновая сделка важна для обеспечения мировой продовольственной безопасности, окно для ее возобновления все еще сохраняется. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН заместитель постоянного представителя КНР при всемирной организации Гэн Шуан.

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"Черноморская инициатива и меморандум о взаимопонимании по экспорту российских продуктов и удобрений важны для стабилизации мировых цен на продовольствие, обеспечения продовольственной безопасности и наращивания поставок продуктов уязвимым странам. В настоящий момент окно возможностей для восстановления пакетного соглашения все еще есть", - сказал он. 

Теги:
Китай
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