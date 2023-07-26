Объем финансовой поддержки ПСБ отрасли туризма превышает 155 млрд рублей

Председатель ПСБ Петр Фрадков отметил, что при поддержке банка возведут почти 30 объектов туристической инфраструктуры в 17 субъектах России

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Портфель банка ПСБ, направленный на поддержку проектов развития внутреннего туризма, превышает 155 млрд рублей, включая реализуемые проекты и планируемые к реализации. Об этом сообщил председатель ПСБ Петр Фрадков на совещании о развитии индустрии туризма и гостеприимства в России.

"Финансирование собственных проектов оценивается более чем в 105 млрд рублей на ближайшие 2 года, размер инвестиций ПСБ в проекты клиентов - порядка 50 млрд рублей. Реализация этих проектов позволит принимать ежегодно до 2,6 млн туристов и создаст в регионах до 7,5 тыс. новых рабочих мест", - приводит слова Фрадкова пресс-служба банка.

Как отметил глава ПСБ, банк уделяет туристическому сектору особое внимание: при его поддержке будет возведено почти 30 объектов туристической инфраструктуры в 17 субъектах РФ. "В результате вклад банка в реализацию Стратегии развития туризма в Российской Федерации до 2035 года составит 5-6%", - добавил Фрадков.

Кроме этого, ПСБ оказал финансовую поддержку строительству четырех гостиничных комплексов в составе культурно-образовательных кластеров в Калининграде, Кемерово, Владивостоке, Севастополе - их открытие планируется в 2025-2026 годах.

Фрадков также обозначил несколько мер, которые бы позволили увеличить количество инвестпроектов в сфере строительства гостиничной инфраструктуры, среди которых - предоставление инвесторам возможности одновременного использования нескольких мер господдержки, включая привлечение акционерного капитала в туристические проекты; увеличение сроков кредитования проектов до 20 лет - до момента, когда начинается окупаемость проектов; поддержка знаковых российских гостиничных проектов для создания конкуренции западным отелям, финансирование туристических проектов вместе с развитием необходимой инфраструктуры вокруг них.