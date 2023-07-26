"Азимут" сообщил, что может увеличить частоту полетов в Грузию при наличии разрешения

Сейчас авиакомпания выполняет рейсы из Москвы в Тбилиси два раза в день

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 26 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Азимут" может увеличить частоту полетов в Грузию при условии получения необходимого разрешения. Об этом журналистам сообщил гендиректор перевозчика Павел Екжанов.

"Мы летаем Москва - Тбилиси, две частоты в день. <…> Если получим разрешение [на развитие направлений полетов], то да, с наших баз готовы летать. Из Сочи, Минвод готовы летать", - сказал он.

На вопрос о том, планирует ли авиакомпания летать и в другие грузинские города, Екжанов ответил, что запросы на интересующие маршруты сделаны. "Все зависит от наших авиавластей: если они дадут разрешение, если грузинская сторона даст разрешение, то будем летать", - добавил гендиректор "Азимута".