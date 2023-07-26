"Азимут" планирует взыскать авансовые платежи за непоставленные Airbus A220

До 2024 года ожидалась поставка шести самолетов

ЖУКОВСКИЙ (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 26 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Азимут" планирует взыскать с европейской Air Lease Corporation авансовые платежи за непоставленные самолеты Airbus A220. Об этом журналистам сообщил гендиректор авиаперевозчика Павел Екжанов.

"Планируем, но пока не начали этот процесс", - сказал он, отвечая на вопрос о том, не планирует ли "Азимут" подавать в суд по поводу возврата аванса за непоставленные Airbus A220.

"Азимут" и Airbus подписали контракт на поставку самолетов А220 в 2021 году. Компания должны была стать первым эксплуатантом таких самолетов в России. До 2024 года ожидалась поставка шести самолетов.